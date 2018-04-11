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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı

Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı

Kamyonetin görüntüsü

( İSTANBUL )- İstanbul trafiğinde tehlike saçan kamyonet kamerada İSTANBUL

Kamera Trol 


- İstanbul’da seyir halindeki aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkarırken, bazı sürücüler duruma tepki gösterdi. Kamyonetin tehlike saçarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı. İstanbul’da aşırı yüklü şekilde trafikte seyreden kamyonet, trafikte tehlike saçtı. Yük sınırına dikkat etmeden dorsesinde aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyonet, levhalara ve ağaçlara teğet bir şekilde geçerek kazaya davetiye çıkardı. Üzerindeki yükler ip yardımıyla tutulan kamyonetin trafikteki ilerlediği sırada bazı sürücüler de tepki gösterdi. Diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak ilerlemeye devam eden kamyonet kameralara yansıdı. (MB-ÖFA
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