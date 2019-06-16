Aşırı yağış nedeniyle lüks araç takla attı: 4 yaralı

--Yağmur altında şemsiyenin altında bekleyen yaralı kadın

--Trafik ekiplerinin yaralı sürücü ve kadına yardımcı olması

--Sağlık ekiplerinin şemsiye altında yaralılara müdahale etmesi

--Sağlık ekiplerinin yoldan geçen sürücülerin aracındaki çocukları kucaklarına alarak ambulansa taşıması

--Sağlık ekiplerinin yaralılartı ambulansa taşıması

--Genel ve detay



( DÜZCE )- Kazada yaralananları yoldan geçenler araçlarına alarak yağmurdan kurtardılar- Sağlık ekipleri şemsiye altında yaralılara ilk yardım yaptı DÜZCE



- TEM Otoyolu Düzce kesiminde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen kazada lüks arazi aracı takla attı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yağan aşırı yağış nedeniyle otomobilden yoldan geçen sürücüler tarafından çıkartılan yaralı çocuklar otomobillerine alınarak yağmurdan korunmalarını sağladılar. Sağlık ekipleri ise yaralılara trafik ekiplerinin tuttuğu şemsiye altında müdahale edebildi. Kaza; Öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Düzce Kesimi Kaynaşlı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Hüseyin K.’nın kullandığı 06 KPN 90 plakalı lüks arazi aracı TEM Otoyolu Düzce Kesimi Kaynaşlı Mevkiine geldiği esnada aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla atmaya başladı.

Ardından yolu sol şeridine ters şekilde düşen araç içinde bulunan sürücü Hüseyin K., eşi Ayşe K. ile 5 yaşındaki Ebrar k ile 8 Yaşındaki Evra K. yaralandı. Kaza esnasında yoldan geçmekte olan sürücüler durarak kaza yapan araçtan yaralıları çıkarttılar. Aşırı yağışta yaralıları yağmurdan korumak için kendi araçlarına alan sürücüler daha sonra sağlık ekiplerine araçlarındaki yaralıları teslim ettiler. Yağmur nedeniyle sağlık ekipleri sürücünün yaralanan eşine ise trafik ekiplerinin tuttuğu şemsiyenin altında ilk müdahalesini yapabildiler. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devler Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayı gören bir sürücü ise kazayı anlattı. Sürücü; “Aşırı yağmur yağıyordu. Araç birkaç takla attı. Ben son taklasını görebildim. Hemn yol kenarında durarak yaralıları araçtan çıkarttık. Yaralı çocukları diğer sürücüler araçlarına alarak yağmurdan korumaya çalıştı” dedi.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

