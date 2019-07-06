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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor

Aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları gölgelik alanlara sığınıyor

Ağaç gölgesinde yatan köpekler

Köpek Sokak Köpekleri Gölgeli Hayvan Sokak Hayvanları 

-sokak köpeklerinin görüntüsü
-sokak köpeklerinin ağaç gölgesine gelmeleri

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor. Tüm Türkiye’de etkili olan aşırı sıcaklar, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Sokak köpekleri aşırı sıcaklardan etkilenmemek için refüjlerde ağaç gölgelerinde oturarak zaman geçiriyor. 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklar yüzünden sokak köpekleri, aşırı sıcağın etkisiyle kendilerini gölge yerlere sığınarak sıcaktan korunuyor.
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