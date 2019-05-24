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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Aşırı hız ve dikkatsizlik kameralarda

Aşırı hız ve dikkatsizlik kameralarda

Kaza görüntüleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Kamera Dikkatsizlik Aşırı Hız Irak 


- Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. Kütahya'da genellikle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görülen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. MOBESE'ye yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmıyor. Kütahya Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada ise trafiği tehlikeye atan araç sürücüsü kazazedeyi olay yerinde bırakıp gidiyor. (HCA-EFE
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