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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

CEZA İNFAZ KURUMU TABELA DETAY

Aşiret Şarkıcı Cinayet 

-SELMA SİNCAR ARAÇLA GELMESİ DETAY
-AKRABALARI İLE KARŞILAŞMASI DETAY
-AÇIKLAMA

( SAKARYA )- Selma Sincar tahliye oldu SAKARYA

- İstanbul Büyükada'da oğlu Sadettin Sincar'ı öldüren Gaffur Karaca'nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul'un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan Selma Sincar, tahliye oldu. İstanbul Büyükada'da oğlu Sadettin Sincar'ı öldüren Gaffur Karaca'nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul'un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan ve şarkıcı Deniz Seki'nin koğuş arkadaşı olan aşiret 'hanımağası' Selma Sincar (70) nakil olduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye oldu. Sincar’ı cezaevi önünde oğlu İbrahim Sincar, torunu Zeki Sincar ve akrabaları karşıladı. Selma Sincar cezaevi önünde yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun özgürlüğüme kavuştum. Oğlumun değeri vardı cezamı yattım çıktım. Arkadaşlarım çok üzüldü hep arkamdan ağladılar” dedi.

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