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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Asılsız ihbar vatandaşları korkuttu

Asılsız ihbar vatandaşları korkuttu

itfaiye inceleme detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Doğalgaz Efes Asılsız İhbar Harekete Geç Zabıta 


- Çankırı'da itfaiyeye gelen asılsız ihbar yürekleri ağza getirdi. Çankırı'da Karataş Mahallesi'nde bir evin yandığına dair alınan ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmalar sonrasında olumsuz bir durum olmadığını tespit etti. Karataş Mahallesi civarında bir evin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, doğalgaz, zabıta ekipleri geldi olay yerinde itfaiye inceleme yaparken vatandaşlar korku dolu gözlerle çalışmaları izledi. İtfaiye ekibinin yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir yangın olmadığını tespit edince mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. (HÇ-SLH-Y
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