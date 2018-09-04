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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Aşıklar türküleriyle 4 Eylül Sivas Kongresi'ni kutladı

Aşıklar türküleriyle 4 Eylül Sivas Kongresi'ni kutladı

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk konuşma

Saygı Duruşu Folklor Akkale Halk Oyunları 

-Halk oyunları gösterisi
-Türkülerin söylenmesi
-Vatandaşlardan detay
-SİFAHOD Başkanı Ahmet Ayık konuşma

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ın Kangal ilçesinde 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla 12'nci Uluslararası Geleneksel Aşıklar Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları Şöleni düzenlendi.
Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal Belediyesi ile Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği (SİFAHOD) tarafından ilçedeki Şehit Üzeyir Gençdoğmuş Parkı'nda düzenlenen şölen saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra halk oyunları gösterisi sunuldu. Halk oyunları gösterisi sırasında açılan Türk bayrakları izleyicilerden alkış aldı. Daha sonra SİFAHOD üyesi aşıklar türküler söyleyip, taşlama yaparak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Şiirlerinde okunduğu program hakkında bilgi veren Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk,"Bundan 99 yıl önce Sivas'ta Cumhuriyet'in temelinin atıldığı dönemlerde başlayan bir süreç ilimizde sürekli yapılan etkinlikler günün anlam ve önemini belirten çalışmalara Kangal ilçemizde bu yıl dahil edildi. Gerek müzik eğlence, günün anlam ve önemini belirten görüşler, konuşmalar yapılacak. Kangal ilçe halkımıza folkloruyla, yöresel oyunlarıyla bir etkinlik sunalım istedik böyle bir çalışma yaptık" dedi.
Etkinliklerin kongrenin 100'üncü yıl dönümünde daha iyi yapmak için gayret göstereceklerini ifade eden Öztürk,"Kangal'ın şöyle bir önemi var. 1915 Çanakkale Savaşı olsun. 1919 Sivas Kongresi olsun. Özellikle kadın cemiyetlerinin faal olduğu bir ilçeyiz. Bunun mükafatını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1923'te Cumhuriyet ile birlikte ilçe olan bir ilçeyiz. Vatanına, milletine, bayrağına, dinine yürekten bağlı bir ilçenin başkanı olmanın şerefini yaşıyorum" şeklinde konuştu.
SİFAHOD Başkanı Ahmet Ayık ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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