Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı

-İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü konuşma

-Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu konuşma

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( SİVAS -HD) SİVAS



- Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adının yaşatılacağı Oran Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapılan kültür ve sanat evi düzenlenen törenle açıldı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 355 bin liraya mal edilen Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu'nun katılımıyla yapıldı. İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü,"Şehrimizde Aşık Veysel'in adına bir mekan bulunmamaktaydı. Bu evin de varlığı gerçekten lazımdı önemli bir ihtiyaçtı. Aşık Veysel'in hatırasını nasıl yaşatabiliriz diye biz 2015 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na bir proje sunduk ve bu projemiz kabul gördü. Aşık Veysel'in hatırasını yaşatan bir mekan olacaktır. Daha sonra somut olmayan kültürel mirasımız içerisinde çok öneme haiz olan ozanlık geleneğinin de hatıralarını burada yaşatacağız. Burada çeşitli kurslar düzenlenecek. Geleneksel kültürümüze yönelik çalışmalar yapılacak. Şehirdeki insanlar için buluşma noktası olacaktır. Ayrıca burada mütevazi bir kütüphane oluşturulacaktır." dedi.

Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu ise dedesi adına yapılan kültür ve sanat evinin hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından katılımcılar Aşık Veysel Odası, Ozanlar Odası ve 4 adet etkinlik odasından oluşan kültür ve sanat evini gezdi. Sanat evinde Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in silikondan yapılan heykeli de yer aldı. Vatandaşlar silikondan yapılan heykele yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekindi. Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan açılışta Aşık Veysel'in 104 yıllık bağlamasıyla Veysel'in eserini seslendirdi.

