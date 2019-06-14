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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Asayiş uygulamaları artık kayıt altında olacak

Asayiş uygulamaları artık kayıt altında olacak

Emniyet müdürlüğünden detay

Kamera Kaydı Teknoloji Toplumsal Olaylar Yerli Üretim Yazılı Açıklama 

-Ekiplerin yaka kameralarını teslim alması
-Uygulamadan detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) - Motosikletli Polis Timleri uygulamalarını kamera kaydıyla gerçekleştirecek ESKİŞEHİR

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, asayiş uygulamaları ve olaylarda kullanılmak üzere Motosikletli Polis Timleri ekiplerine ses ve görüntü kaydetme özelliği bulunan yaka kameraları dağıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliğinin daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla Motosikletli Polis Timlerine asayiş uygulamaları ve toplumsal olaylarda kullanılmak üzere tamamen yerli üretim olan Aselsan marka yaka kameraları dağıtıldı. Polis ekipleri, yakalarına taktıkları kamera kayıtlı ilk uygulamayı İsmet İnönü-1 Caddesi'nde gerçekleştirdi. Burada uygulamaya başlayan ekipler, vatandaşlara sesli ve görüntülü olarak kayıt yapıldığı konusunda bilgilendirildi. Konuyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğinin daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla kendimizi gerek personel eğitimi, gerekse son teknoloji ekipmanlarla sürekli olarak geliştirmek azmindeyiz. Bu doğrultuda Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde görev yapan personelimiz tarafından kullanılmak üzere, ses ve görüntü kaydetme özelliği bulunan ve tamamen yerli üretim olan Aselsan marka yaka kameraları alınarak timlerimize dağıtımı sağlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır” denildi.
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