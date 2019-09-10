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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Asayiş Şube Müdürü yunus kıyafeti giyip uygulama yaptı - SAMSUN

Asayiş Şube Müdürü yunus kıyafeti giyip uygulama yaptı - SAMSUN

- Motorize yunus ekibinden görüntü - Uygulamadan görüntü - Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir'in görüntüsüAsayiş Şube Müdürü yunus kıyafeti giyip uygulama yaptıSAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir, motorize yunus kıyafeti giyerek okul ve çevrelerindeki uygulamaya katıldı.
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Asayiş Şubesi Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, İlkadım ilçesi okullar bölgesindeki umuma açık yerler, internet kafeler ile okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı.Yunus kıyafeti giyerek kask takan Asayiş Şube Müdürü Aydın Özdemir, motosikletli ekiple uygulamaya dahil oldu.Şüpheli kişiler üzerinde arama yapan ekipler, 2 amaç dışı bıçak ele geçirdi.Uygulamada 2'si kimliksiz olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Gesi Eğitim Öğretim Yılı İnternet Kafe Kullar 

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