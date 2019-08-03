Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Asansör boşluğuna düştü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Asansör boşluğuna düştü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

hastaneden görüntü

İlk Müdahale Yük Asansörü Asansör Boşluğu Zabıta Sağlık Ekipleri 

-yaralının görüntüsü
-olayın meydana geldiği yerden görüntü
-inceleme yapılması
-mühürlemeden detay
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babasının mobilya atölyesinde dolaşırken karanlıkta fark etmeyip asansör boşluğuna doğru ilerleyen 14 yaşındaki çocuk, 4. kattan aşağıya düştü. Şans eseri koltuk süngerlerinin üzerine düşen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay, Mahmudiye Mahallesi, Spor Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyenin 4. katına çıkan Talha C. (14), karanlıkta ilerlerken yük asansörü boşluğundan aşağı düştü. Talha C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin şans eseri süngerler üzerine düşmesi ve ufak sıyrıklarla olayı atlatması herkesi sevindirdi. Ekipler olaydan sonra asansörü mühürledi Olay sonrası zabıta ekipleri asansör ve atölyede incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonrası yük asansörün kullanılmaya elverişli olmadığı tespit edilerek mühürlendi. Öte yandan yaralanan Talha C.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği sağlık durumun ise iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı