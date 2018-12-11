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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Artvin ve Rize'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

- Artvin ve Rize'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Şahısların adliyeye alınması

( ARTVİN ) ARTVİN

Adli Kontrol Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Yazılı Açıklama 


- Artvin ve Rize’de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17’si tutuklandı. Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Arhavi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Aralık’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı. Diğer 2 şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, Artvin ve Rize illerinde 12 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu suçlarını örgütlü olarak işleyen 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 17’si sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (BS-ÖS-Y)
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