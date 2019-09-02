Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - ERZURUM

- Artvin - Erzurum kara yolunun 34'üncü kilometresi - Ualaşıma kapanan yol - Sürücülerin beklemesi - Sürücü açıklama - KGM yetkilisinin açıklaması - Karayolu ekiplerinin çalışması - Yolun kontrollü olarak ulaşıma açılması Artvin - Erzurum kara yolunda heyelan - Heyelan sonucu kapanan yol, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldıARTVİN (AA) - Artvin - Erzurum kara yolu, heyelan sebebiyle 2 saat ulaşıma kapandı.İl genelinde etkili olan yağış sonucu yamaçtan kopan kayalar, Artvin - Erzurum kara yolunun 34'üncü kilometresindeki Sameli Tüneli'nin girişine düştü.Yolun ulaşıma kapanması üzerine söz konusu güzergahı kullanan sürücüler, durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolu ekiplerince yürütülen 2 saatlik çalışma sonucu yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım