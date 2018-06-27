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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Artvin'de taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker 3 yaralı

Artvin'de taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler

( ARTVİN )- Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı ARTVİN

Güvenlik Önlemi Uluslararası Taş Ocağı Trol 


- Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bugün bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlardan patlatma için yolda önlem alan 2'si asker, 3 kişi yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 15.30 sıralarında taş alımı için bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldı. Patlatma yamaçta heyelana neden olurken, seken taşlardan yolda güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma açılması için çalışma başlatılırken, uluslararası transit yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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