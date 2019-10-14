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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Artvin’de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi

- Artvin’de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi

- Sınırdışı edilen kadınlardan görüntü

( ARTVİN ) ARTVİN

Polis Fuhuş Operasyonu Fuhuş Sınırdışı Polis Ekipleri 


- Artvin’in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 33 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi. Edinilen bilgiye göre, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yapılan denetim ve kontroller devam ediyor. İlçede fuhuş yaptıkları tespit edilen 10 Özbekistan, 8 Gürcistan, 7 Kırgızistan, 7 Rusya ve 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplamda 33 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen kadınlar yapılan işlemlerin ardından sınırdışı edildi. (OK-
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