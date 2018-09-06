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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Artvin'de çiftçilere tavuk dağıtıldı

Artvin'de çiftçilere tavuk dağıtıldı

- Çiftçilere dağıtılan "ATAK - S Hibrit" ırkı tavuklardan görüntüler - Detaylar - KonuşmalarARTVİN (AA) - Artvin ’de köy tavukçuluğunun geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 144 çiftçiye 7 bin 200 "ATAK - S Hibrit" ırkı tavuk dağıtımı yapıldı. Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilerin sosyo - ekonomik durumlarına katkı sağlamak ve köy tavukçuluğunu geliştirmek amacıyla DOKAP finansmanıyla yürütülen proje ile Türkiye'nin ilk yerli ırkı olan Atak - s cinci yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, dağıtım töreninde yaptığı bilgilendirmede, ATAK - S hibrit tavuklarının Türkiye'nin ilk yerli ırkı yumurta tavukları olduğunu söyledi.

Proje kapsamında il genelinde 144 çiftçiye 7 bin 200 tavuk dağıtımı yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:"DOKAP finansmanıyla bu projeyi hayata geçirdik. Üreticilerimize tavuklarla birlikte kümeslerini de teslim edeceğiz. Amacımız yumurta tavukçuluğunu geliştirmek, aile bütçelerine katkı sağlamak. Vatandaşlarımızdan kesmeyeceği ve satmayacağı yönünde taahhütname alıyoruz. 480 çiftçimiz bize başvuru yaptı. Biz de bütçemiz ölçüsünde 144 çiftçi belirledik. Belirlediğimiz kişilere hibe olarak tavuk ve kümeslerin dağıtımını yapıyoruz. Kurum olarak dağıtımını yaptığımız tavukların takibini de yapacağız."Çiftçi Sultan Arslan da projeden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Hibe olarak 50 tavuk ve kümes aldım. Önceliğim organik beslenmek. Organik beslenmeye dikkat ediyorum. Başarabilirsem de ticaretini yapacağım." dedi.
Törene Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi de katıldı.

Yumurta Taahhüt 

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