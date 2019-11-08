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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi - MARDİN

Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi - MARDİN

- Patlayıcının kontröllü imhası Mardin 'de 18 kilogram patlayıcı ele geçirildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Kürşat - 145 Özel Birlik Operasyonu" kapsamında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında arazi arama taraması yapıldı.Araziye tuzaklanmış halde bulunan 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, olay yerinde kontrollu şekilde imha edildi.

Terör Örgütü Trol 

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