Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi - MARDİN
- Patlayıcının kontröllü imhası Mardin 'de 18 kilogram patlayıcı ele geçirildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Kürşat - 145 Özel Birlik Operasyonu" kapsamında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında arazi arama taraması yapıldı.Araziye tuzaklanmış halde bulunan 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, olay yerinde kontrollu şekilde imha edildi.
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