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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Arsuz'da 5 ton levrek denize karıştı - HATAY

Arsuz'da 5 ton levrek denize karıştı - HATAY

- İskenderun Körfezinden detaylar - Balık tutan vatandaşlardan detaylar - Balık tutan vatandaşların açıklamalarıHATAY (AA) - Hatay 'ın Arsuz ilçesinde balık üretim çiftliğindeki ağlarda oluşan yırtık nedeniyle yaklaşık 5 ton balık denize karıştı.Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir balık üretim tesisinin kullandığı ağlarda yıpranma kaynaklı yırtık oluştu.Gittikçe açılan ağlardan yaklaşık 5 ton levrek İskenderun Körfezi'ne karıştı.Durumu öğrenen vatandaşlar, kıyılarda balık tutmaya çalıştı.

Balık Tutma 

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