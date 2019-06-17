(ARŞİV) - Muhammed Mursi vefat etti - Mursi-John Kerry görüşmesi - BERLİN
- Mursi'nin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i kabulünden detaylarKAHİRE (AA) - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, Mısır'ın başkenti Kahire 'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya gelmişti. (Arşiv - 03.03.2013)
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