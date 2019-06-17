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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
(ARŞİV) Muhammed Mursi vefat etti - ANKARA-KAHİRE

(ARŞİV) Muhammed Mursi vefat etti - ANKARA-KAHİRE

- Mursi'nin Türkiye ziyaretinden detaylar - Başbakan Erdoğan'ın Kahire ziyaretinden detaylarANKARA - KAHİRE (AA) - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, Türkiye ziyareti kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasında kredi anlaşması imzalanmıştı. Mursi, AK Parti 4. Büyük Olağan Kongresine katılıp konuşma yapmıştı. (Arşiv - 30.09.2012). Başbakan Erdoğan'da Mursi'nin ziyaretinden 17 gün sonra Mısır'a giderek, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ziyaret etmişti. (Arşiv - 17.11.2019)

Mahkeme Salonu 

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