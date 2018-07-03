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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
(ARŞİV) Mısır'daki darbenin 5. yılı (2) - KAHİRE

(ARŞİV) Mısır'daki darbenin 5. yılı (2) - KAHİRE

- Mısır güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi - Yaralıların hastaneye götürülmesi - Gazdan etkilenen çocuktan detaylar - Slogan atan göstericilerden detaylarKAHİRE (AA) Mısır'da ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarının askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasının üzerinden beş yıl geçti. Mısır'da demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk cumhurbaşkanı olan Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es - Sisi tarafından yapılan darbeyle görevden alındı ve tutuklandı. Darbenin ardından, Mısırlılar iradelerine sahip çıkarak darbe karşıtı protestolar düzenledi.
Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesi yetkilileri, Mısır güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere gerçek mermi ile yaptıkları müdahale sonucu ölü sayısının 120'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 500'e yükseldiğini bildirdi.

Sahra Hastanesi Askeri Darbe Protesto Güvenlik Güçleri Cumhurbaşkanı 

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