Arpaçay'dan Mehmetçik'e destek - KARS

- Arpaçay'dan Mehmetçik'e destek - Vatandaşların koyunları getirmesi - Koyunların traktörlerden indirilmesi - Vatandaşların koyunların sırtlayıp tırlara götürmesi - Tırlara hayvanların yüklenmesi - Vatandaşların halay çekmesi - Ortamahalle köyü muhtarı Tekin Durmuş ile röportaj - Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç'un konuşması - Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın konuşması - Dua edilmesi - Tırların gönderilmesiArpaçay'dan Mehmetçik'e destek - Kars 'ın Arpaçay ilçesinde, TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla köylülerin katkısıyla temin edilen 400 canlı küçük ve büyükbaş hayvan bölgeye gönderildi - Kaymakam Koç: - "Can alıp can verenlere Afrin'de destan yazanlara ve şehitlerimize serhat Arpaçay'dan ve köylerinden selam olsun"KARS (AA) - Kars 'ın Arpaçay ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla köylülerin katkısıyla temin edilen 400 canlı küçük ve büyükbaş havyan, büyük bir coşkuyla Afrin'e gönderildi.İlçeye bağlı 48 köy ile merkezden toplanan ve İlçe Özel İdaresi şantiyesine getirilen hayvanlar, halaylar eşliğinde tırlara yüklendi.Büyük bir katılımın olduğu alanda bazı vatandaşlar, sırtlarına aldıklar koçları "can alıp, can verenlere Afrin'de destan yazanlara serhat Arpaçay ve köylerinden selam olsun" yazılı pankartların bulunduğu tırlara yükledi. Hayvanların bulunduğu 4 tır, konvoy eşliğinde geldiği Cumhuriyet Meydanı'nda "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" türküsüyle karşılandı.Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı ile Türk milletinin takdire şayan bir şekilde birbirine kenetlediğini söyledi.
Arpaçay'ın tüm köyleri ile ilçe merkezinden vatandaşların buna ilgi göstererek destek verdiğini vurgulayan Koç, "Arpaçay ve köyleri halkı tamamen kendi milli duruşuyla, kendi safi duygularıyla, devlet ve asker sevgileriyle bir araya gelerek 'ben de Afrin'deki askerim için bir şeyler yapayım' demiştir ve alnının teriyle elde ettikleri helal kazançlarından 400 hayvanı Afrin'deki asker ve polislerimize bağışlamıştır. Can alıp can verenlere, Afrin'de destan yazanlara ve şehitlerimize serhat Arpaçay'dan ve köylerinden selam olsun." diye konuştu. Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay da Türk milletinin bir bütün olduğunu dile getirerek, "Biz Arpaçaylılar olarak tek yürek, kahraman Mehmetçik ile Afrin'e yürümeye hazırız. Seve seve şehadet şerbetini içmeye hazırız. Biz askerimizle, milletimizle devletimizin yanındayız. Bu bir vatan mücadelesidir. Bu bir namus mücadelesidir, bu bir vatan varoluş mücadelesidir." ifadesini kullandı.Tomarlı köyü muhtarı Ferit Ilgar ise tüm köylülere teşekkür ederek, "Ordu millet el ele, güçlü şanlı Türkiye. Terör örgütlerine destek olan, onlara uşaklık yapan dış güçler, Mezapotamya onlara mezar olacak." dedi. Ortamahalle köyü muhtarı Tekin Durmuş ise Arpaçay halkının her zaman duyarlı bir millet olduğunu hatırlatarak, "Biz bugün hayvanlarımızı veriyorsak, yarın asker polisimizin yanındayız. Emrine gireceğiz biz de asker olacağız. Biz bu vatan için canımızı da veririz malımızı da." şeklinde konuştu. Koç köyü sakinlerinden Aşık İrfan Eyüpoğlu'nun okuduğu "Mehmedim" şiiri vatandaşları duygulandırdı.Daha sonra kurban kesilerek halaylar eşliğinde uğurlanan tırlar, bölgeye doğru yola çıktı.Programa, İlçe Emniyet Müdürü Cemre Karagüllü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Daşdanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.