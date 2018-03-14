Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutluk halkından Türkiye'ye 'Zeytin Dalı' desteği - TİRAN

Arnavutluk halkından Türkiye'ye 'Zeytin Dalı' desteği - TİRAN

Arnavutluk halkından Türkiye'ye "Zeytin Dalı" desteği - TİRAN

: - Destek için hazırlanan tanıtım filminden detaylarTİRAN (AA) – Arnavutluk ’un farklı bölgelerinden insanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için mesaj gönderdi.AKM Medya Grup, " Arnavutluk 'tan yükselen bir seda var, Afrin'e yürekten destek" başlıklı bir video hazırladı.Farklı şehirlerden, farklı yaş ve meslek gruplarından Arnavutlar, Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.Videoda şu ifadelere yer verildi:"Biz ve siz biriz. Birimizin ayağına diken batsa öbürü hisseder. Mehmet Akif’in feraseti, Şemsettin Sami’nin yorulmak bilmeyen kalemi. Hoca Tahsin’in öncü bilgeliği var aramızda. Biz her zaman birlikteyiz. Çanakkale’de şehitlik şerbetini beraber içtik. Şimdi de yanınızdayız. Çünkü siz haklarımıza sahip çıkıyorsunuz. Siz İslam dünyasına sahip çıkıyorsunuz. Duamız, gözyaşımız ve yüreğimiz sizinledir. Durres kentinden dua ve desteğimizi gönderiyoruz. Elbasan’dan destek ve dualarımızı gönderiyoruz. Tiran’dan dua ile. Hasan Rıza Paşa’nın şehit düştüğü İşkodra şehrinden selamlar. Osmanlı şehri Berat’tan selamlar. Koplik’ten dua ile. İyon kıyısı Avlonya şehrinden selamlar. Arnavutluk başken Tiran’dan dualarımızı iletiyoruz. Zeytin Dalı’na selam olsun. Selam olsun şehit annelerine Arnavutluk ’tan."AKM Medya Grup Editörü Malik Hasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tiran merkezli AKM'nin vizyonu ve misyonunun Arnavut toplumunun çıkarlarını korumak, Türk ile Arnavut toplumları arasında bağları güçlendirmek olduğunu söyledi.

Terörü kökten temizlemek amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan TSK'ye destek olmak için bir video hazırladıklarını dile getiren Hasa, "Arnavut kardeşlerinizin yanınızda olduğunu göstermek istedik. Terörün nerede olursa olsun kötü olduğunu vurgulayarak, halkımızın 7'den 70'e yanınızda olduğunu bir daha göstermek istedik." diye konuştu.
Videoda tarihten gelen ortak değerleri ön plana çıkardıklarını vurgulayan Hasa, Türk ordusunun yanında olduklarını ifade etti.
Hasa, medya olarak terörün neresinde olursa olsun karşı duracaklarının sözünü verdiklerini söyledi.

Muhabir Şehit Anneleri Tanıtım Filmi Gözyaşı Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Zeytin Dalı'nın Kadın SubaylarıZeytin Dalı'nın Kadın Subayları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı