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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy’de silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

Arnavutköy’de silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

-Olay yerinden görüntüler

Jandarma Olay Yeri İnceleme Çatışma Silahlı Çatışma Sağlık Ekipleri 

--Olay yeri inceleme
--Hastane önü görüntüleri
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı çatışmanın minibüs kahyalığı meselesinden çıktığı belirtildi. Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdi. Yaşanan çatışmada vurulan akrabalar Şahin Yıldız, Fırat Yıldız ve Hasan Yıldız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yaralıların hastaneye kaldırılması üzerine tarafların akrabaları hastaneye akın etti. Hastane önünde başka bir olayın yaşanma ihtimaline karşı olay yerine çok sayıda özel harekat, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı çatışmanın ise dolmuş kahyalığı yapan gruplar arasında yaşandığı öğrenildi.
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