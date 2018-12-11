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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Armut ve erik ağacı meyve verdi - MUĞLA

Armut ve erik ağacı meyve verdi - MUĞLA

- Meyve veren armut ağacının detay görüntüleri - Ağaçlardaki meyvelerden detaylar - Bahçe sahibi Memduh Mavi'nin açıklaması - Yatağan ilçesinde aralık ayında meyve veren armut ve erik ağacı görenleri şaşırttıMUĞLA (AA) - Yatağan ilçesinde, armut ve erik ağacı meyve verdi.Yeşilbağcılar Mahallesi'nde Memduh Mavi'nin bahçesindeki armut ve erik ağacının aralık ayında meyve vermesi şaşırttı.Bahçe sahibi Mavi, yaptığı açıklamada, 55 yaşında olduğunu, ilk kez aralık ayında armut ve erik ağacının meyve verdiğini gördüğünü söyledi.

Mavi, aralık ayında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirterek, "Kış ortasında meyve veren armut ve erikleri çevremizdeki komşularımıza ikram etmek beni de mutlu etti. Ben meyve konusunda meraklıyım ağaçlarıma da aşı yapıyorum ancak kış ortasında zamansız bol ürün veren ağaçlar bizleri hem mutlu ediyor hem de düşündürüyor." dedi.
Mahallede yaşayan çocuklar ve vatandaşlar da ağaçlardaki meyvelerden tadarken şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erik Ağacı Hava Sıcaklıkları 

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