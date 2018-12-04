Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Arkeoloji tarihine ışık tutacak keşif defineciler tarafından talan edildi

Arkeoloji tarihine ışık tutacak keşif defineciler tarafından talan edildi

tahrip edilen freskten detaylar

Fresk Tarihçi Başkent Nakkaş 

-Yalçın Öztürk ile röportaj

( BURSA ) BURSA

- 3 medeniyete başkentlik yapan Bursa'nın İznik ilçesinde Bizans ve Roma tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, surlarda önemli bir fresk keşif etti. Yaklaşık 3 ay önce keşfedilen fresk tahrip edildi. Yalçın Öztürk, Yenişehirkapı'ya uzanan surlardaki bir burcun iç duvarında yeni bir fresk tespit etti. Freskte, bir aziz at üzerinde elinde mızrakla ejderi öldürürken tasvir ediliyordu. Sanat tarihçilerini de heyecanlandıran duvar freksinin zamana yenik düşerek silindiği görüldü.
Bugün freksten geriye kalan, atın arkası ve kuyruk kısmı da defineciler tarafından talan edildi. Nakkaş Yalçın Öztürk, "Yabancı tarihçi ve seyyahların söz ettiği burç içerisindeki aziz freski burada. Çocukluğumda burayı hatırlıyorum. Daha bütün ve sağlamdı. Tarihçilerin de bahsetmesi üzerine 2 yıl önce merak edip tekrar geldim. Bahsedilen freks hakikaten buydu. O dönemki kaymakama durumu anlattım. Korumaya almamız gerektiğini söyledi.

Ancak tayin olup gidince sahipsiz kaldı ve tahribat gördü. İki ay önce yine başka yetkililere haber verdim. Ancak yine netice alamadım. Duvar üzerinde tahribat halen devam etmekte. Bugün freksten kalan atın arka kısmı ve örgülü kuyruğu. Atın rengi toprak rengi. Beyaz olsaydı Aziz George olacaktı. Atın toprak kırmızısı olması ve kuyruğunun örgülü olması, bunun Selanikli Aziz Dimitros'un olma ihtimalini akla getiriyor. Ancak yine de tarihçiler buraya gelip bunun hangi azize ait olduğunu netleştirmeli. Ellerini çabuk tutmaları gerekiyor, freksten geriye pek bir şey kalmadı. Bu freksin burca işlenmesinin sebebi, burasının belki de bir şapel olduğunu gösteriyor" dedi.
İznikliler de tarihi eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mutlaka koruma altına alınması, bölgede detaylı bir envanter çıkarılması gerektiğini ifade ediyorlar.
İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı