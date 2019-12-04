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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadaşlarının güvenini kötüye kullandılar, çıkmaz sokağa girince kıskıvrak yakalandılar

Arkadaşlarının güvenini kötüye kullandılar, çıkmaz sokağa girince kıskıvrak yakalandılar

Kovalamaca sonrasında yaşanan araç

Uyuşturucu Çalıntı Araç Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler
-Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik Bozüyük ilçesinde polis kayıtlarına çalıntı araç olarak düşen otomobil, ilçe merkezinde yaşanan kovalamaca sonrasında polis ekipleri tarafından ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya’da M.S. isimli vatandaş 42 GG 865 plakalı otomobilini iddiaya göre arkadaşlarına emanet olarak verdi. Bir süre sonra otomobili gelmeyince de Konya Dutlukır Polis Merkezine aracının çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine otomobil kayıtlara çalıntı araç olarak düştü. Dün gece otomobilin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında Bozüyük’e girişi görülünce İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne bağlı polis ekipleri alarma geçti. Otomobili ele geçirmek isteyen polis ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sorasında Çevre yolundan Yeşilkent mahallesine sapan şüpheliler, kovalamaca sırasında yanlışlıkla çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdiler. Kıskıvrak yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındılar.Yapılan araştırmada, şüphelilerden A.S. ve İ.A.’nın çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Şüpheliler, aracı çalmadıkları ve emanet olarak aldıklarını beyan ettiler. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, şarjörleri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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