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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Arkadaşları teröristlerin katlettiği genci sevgiyle yad ediyor - BATMAN

Arkadaşları teröristlerin katlettiği genci sevgiyle yad ediyor - BATMAN

- Batman Gülistan Caddesi - Şehit Mehmet Bozyel'in sıra arkadaşı Mehmet Nezir Akdaş ile röportaj - Şehit Mehmet Bozyel'in sıra arkadaşı Bünyamin Beyca ile röportaj - Şehit Mehmet Bozyel'in arkadaşları ile çekilen fotoğraflarıArkadaşları teröristlerin katlettiği genci sevgiyle yad ediyor - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 orman işçisinden Batman lı 17 yaşındaki Mehmet Bozyel arkadaşları tarafından özlemle anılıyor - Şehidin arkadaşlarından Mehmet Nezir Akdaş: - "Hayalleri vardı, hukukçu olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenciydi. Hedefine ulaşmak için Diyarbakır'a gitti ama şehit edildi"BATMAN (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 orman işçisinden 17 yaşındaki Mehmet Bozyel arkadaşları tarafından sevgiyle yad ediliyor.Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Mehmet Bozyel, 43 yaşındaki İhsan Çelikbilek, 23 yaşındaki Ahmet Ay, 45 yaşındaki Sinan Diger, 22 yaşındaki Abit Yıldız, 15 yaşındaki Ömer Yıldız ve 26 yaşındaki Siraç Yıldız geride acı ve gözyaşının yanı sıra buruk hikayeler de bıraktı. Batman lı 17 yaşındaki Mehmet Bozyel'in mezun olduğu Ahmedi Anadolu Hani İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşları Bozyel'i kaybetmenin hüznünü yaşıyor. - "Hayalleri vardı, hukukçu olmak istiyordu"Bozyel'in arkadaşlarından Mehmet Nezir Akdaş, yaptığı açıklamada, arkadaşının şehit olduğunu öğrendiğinde inanmak istemediğini söyledi.

Akdaş, Bozyel ile 4 yıl boyunca aynı sırayı paylaştığını ifade ederek, "Çok iyi, çok efendi bir insandı. Kendisinden çok arkadaşlarını düşünürdü. Arkadaşımızın hayalleri vardı, hukukçu olmak istiyordu. Hedeflerine ulaşmak için her zaman için ister sokakta, ister okulda, ister deste olsun kitabını açar okurdu, çalışırdı. Hedefine ulaşmak için dersane parasını çıkatmak için Diyarbakır'a gitti. Maalesef hain bir saldırıya uğradı ve şehit düştü." - "Hayalleri vardı, hedefi büyüktü"Şehit Bozyel'in hayallerinin olduğunu dile getiren Akdaş, "Derslerinde çok iyiydi, her zaman ders çalışırdı. Hayalleri vardı, hedefi büyüktü, hukukçu olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenciydi. Hedefine ulaşmak için Diyarbakır'a gitti ama şehit edildi. Bunları söylerken bile canım yanıyor." dedi.
Akdaş, fırsat buldukça şehidin ailesini ziyaret edip, teselli etmeye çalışacaklarını belirterek, "Onlar bizim anne babamız gibi. Bizler de onların oğlu gibiyiz." diye konuştu.
- "Her fırsatta ders çalışırdı, kitap okurdu"Bünyamin Beyca da Bozyel'i her zaman iyi bir insan olarak hatırlayacağını söyledi.

Şehit Bozyel'in kimsenin kalbini kırmadığını ifade eden Beyca, şunları kaydetti:"Şehidin iki yıllık sınıf arkadaşıyım. Şehidin büyük hayalleri vardı. Okuyup avukat olma, hukukçu olma hayali vardı. Her fırsatta ders çalışırdı, kitap okurdu. Kimsenin kalbini kırmazdı. Diyarbakır'daki hain saldırıda şehit oldu. Bu olay hepimizi çok üzdü. Kimseye saygısızlık etmez, kimsenin kalbini kırmazdı."

Ders Çalış Hain Saldırı Teröristler Düşünür Orman İşçisi 

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