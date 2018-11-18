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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Arkadaşları ile birlikte kuş avlamak isterken canından oluyordu

Arkadaşları ile birlikte kuş avlamak isterken canından oluyordu

Yaralanan avcının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Jandarma Ormanlı Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay

( KOCAELİ )- Kafasından vurulan avcı hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kuş avlarken, arkadaşlarından birisinin ateşlediği saçmalardan birinin kafasına isabet ettiği avcı yaralandı. Olay, Kocaeli’nin kandıra ilçesi Dalca Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 48 yaşındaki Abdullah Ç. 4 arkadaşı ile birlikte kuş avlamak için sabah saatlerinde ormanlık alana geldi. Abdullah Ç. avlanırken, arkadaşlarından birinin ateşlediği saçmalardan birisi kafasına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Abdullah Ç. sesini duyan arkadaşları hemen yardımına koşarak durumu 112 yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Abdullah Ç., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdullah Ç.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, arkadaşları ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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