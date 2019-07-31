Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadaşını kurtarmak isterken kendi boğuldu

Arkadaşını kurtarmak isterken kendi boğuldu

drone görüntüsü

Boğulma Tehlikesi Hastane Sudan 

-kurtarma çalışmalarından görüntü
-fotoğraf

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Perşembe ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Deniz Taş, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla sudan çıkartılan gençler, 112 ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Deniz Taş, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı Yunus Emre Aktaş ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı