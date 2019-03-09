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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü - Buenos Aires 'de gerçekleşen yürüyüşten detay görüntülerBUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.
Başkent Buenos Aires 'de gerçekleşen yürüyüşte, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu binlerce kişi, Ulusal Kongre binasından ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'nın yakınında bulunan Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.Çeşitli sivil toplum örgütleri, kadın hakları savunucuları ve siyasi kuruluşların da yer aldığı gösteride binlerce kişi, yürüyüşün yapıldığı yaklaşık bir buçuk kilometrelik Mayıs Caddesi'nin büyük bir bölümünü doldurdu.Bazı kadınların Suriye'de hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmek için başlarını örtüp Suriye bayrakları taşıması dikkati çekti.

Kadın Hakları Sivil Toplum 

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