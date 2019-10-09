Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyor - VAN
- Ahlat ilçe merkezinden görüntüler - Ahlat Belediyesi binası - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması, - Ahlart ilçe merkezi ve Van Gölü sahilinden detay görüntüler.Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyorBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde, 8 yıl önce hizmete sunulan arıtma tesisinin Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesinde önemli katkı sunduğu bildirildi. Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, makamında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl önce atık su arıtma tesisi kurduklarını anımsattı.Kıt imkanlara rağmen geliştirdikleri modern tesisi 8 yıldır çalıştırdıklarını belirten Çoban, tesisin Van Gölü'ndeki kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sunduğunu ifade etti. Kültürel miras ve doğal güzelliğin ancak temizlikle korunduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:''Halka hizmet için, ilçemiz için ve Van Gölü'nün temizliği için her türlü mali sıkıntıya rağmen hiç tereddüt etmeden maliyeti bana ne olursa olsun diyerek arıtmayı kurdum ve hamd olsun 8 yıldır kesintisiz yüzde 100 kapasiteyle arıtmayı çalıştırıyorum. Ahlat sahilimiz de, suyumuz da bu sebeple tertemiz kaldı. Ama bu yeterli mi, tabi ki yeterli değil.''
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım