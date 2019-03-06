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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arısoy, sokak sokak gezerek projelerini anlattı

Arısoy, sokak sokak gezerek projelerini anlattı

Sevgi yürüyüşü

Pazarcı Belediye Başkanı Pazarcı Esnafı Öğrenciler Irak 

-Bilgi evi ziyareti
-Taksi durağı ziyaret
-Telsizden anons
-Pazar ziyareti
-Zeytinburnu Sinoplular Derneği ve Ak Evler sitesi ziyaret
-Mardinliler buluşma
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğiyle Zeytinburnu’nu sokak sokak gezen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, vatandaşlara projelerini anlatarak camdan sarkıtılan sepetlere karanfil bıraktı. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Merkezefendi Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirdi. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek millet bahçesinden kariyer merkezine kadar 25 farklı projesinden söz etti. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere projelerin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bırakan Arısoy, vatandaşlardan dua ve destek talep etti. Merkezefendi Bilgi Evi’nde ‘Filografi’ dersine girerek öğrencilerle buluştu. Tercüman Sitesi Taksi Durağını ziyaret eden AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, taksici esnafıyla sohbet etti. Telsizden yaptığı anonsla durağa taksi çağıran Arısoy, taksici esnafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Gökalp Mahallesi’nde kurulan Salı pazarında, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileyen Arısoy, Pazar tezgahına geçerek sebze-meyve satışı yaptı. Arısoy, pazar ziyaretinin ardından Zeytinburnu Sinoplular Derneği ve Ak Evler sitesinde vatandaşların sorularını yanıtladı. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde yüzlerce Mardinliyle bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Arısoy’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, 23. Dönem Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel ve dernek başkanları eşlik etti. Arısoy buradaki konuşmasında destek veren, vermeyen herkesin gurur duyacağı bir belediye başkanı olmak için tüm gücünü sarf edeceğini söyledi.


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