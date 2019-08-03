Arının ürettiği Propolis Bor’la karıştı

-Laboravatuarın görüntüsü,

-Yapılan çalışmaların görüntüsü,

-İlker Ural'ın konuşması,

-Hasta Ali Kaya ile röp, detay



( DÜZCE )- Bor ve propolis karışımından elde edilen ürün prostat değerlerini düşürüyor DÜZCE



- Düzce’de bulunan bal işleme fabrikasında Türkiye’nin en önemli madenlerinden birisi olan bor ile arının ürettiği propolis birleştirildi. Elde edilen ürün ile prostatlı olan erkek hastalarda PSA değerinin düştüğü görüldü.

Fabrika Müdürü ve Gıda Mühendisi İlker Ural, yapılacak araştırmalarla bu karışımın ilaç haline gelebileceğini ve Prostat olanlara çare olacağını vurguladı. Düzce’de 1. Organize Sanayi Bölgesinde Balarası isimli bal işleme fabrikasında Bor madeni ile propolis bir araya getirilerek gıda takviyesi yapıldı. Fabrika Müdürü Gıda Mühendisi olan İlker Ural, arıcılık ile uğraşan vatandaşların getirdikleri kovanlarda ki propolisleri ayıklayarak bir süre sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükerrem Şahin ile çalışma yaptıklarını ve propolisleri bor madeni ile birleştirerek bir damla elde ettiklerini söyledi.



Elde edilen damla ile prostatlı olan erkeklerde PSA değerinin önemli oranda azaldığını gördüklerini dile getirdi. Gıda Mühendisi İlker Ural, gıda takviyesi olarak hazırlanan sıvı Bor-Polis’in prostat rahatsızlığı olanlarda önemli geri dönüşümler aldıklarını belirterek “Bizler kendimizin geliştirdiği bir metotla boru sentezliyoruz. Bunu üniversite, sanayi arasında bir iş birliği projesi haline getirdik. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mükerrem Şahin hocamız bize kaptanlık yapıyor. Bu şekilde elde ettiğimiz ürünü ekstraksiyondan geçmiş propolis ile birleştirerek bir karışım haline getirdik. Şuana kadar özellikle prostat problemi olan erişkin erkek hastalarda çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Bu sonuçları araştırma hastanelerinde ki hocalarımızla paylaştık. Oldukça ilgi görüyor. Umarım bu konuda ki çalışmalar arttırılır. Bor ve propolis içerikli ilaçlar elde edilmeye başlar” diye konuştu.

İlaç değil İlker Ural, hazırlanan damlanın gıda takviyesi olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinli üretildiğini işaret ederek “Kombine kullanımda bor ve propolisin birlikte hem immün (bağışıklık) sistemini güçlendirdiği, hem de prostat spesifik antijenini anlamlı şekilde aşağı indirdiğini gördük. Bunlar bize umut verdi. Tabi ki biz bu araştırmaları sadece sonuç olarak gözlemeyebiliyoruz. Bunların ileri düzeyde ilaç firmaları ve üniversitelerde araştırılması lazım. Kombine olarak bir gıda takviyesi olarak sağlık açısından çok iyi sonuçlar aldık. Bu gıda takviyesidir. Kesinlikle ilaç değildir” dedi.

Faydasını gördü Düzce’de yaşayan 52 yaşındaki Ali Kaya ise geceleri sıkça tuvalete çıkma şikayeti ile doktor gittiğini doktorun kendisine prostat hastası olduğunu ve PSA’nın 10 olduğunu söylemesi üzerine gıda takviyesi damlayı kullandığını belirterek “İlker beyle denk geldik. Ben sıkıntımı söyledim. Oda bana bu damlayı tavsiye etti. Bana damlayı iç dedi.

Bende damlayı 3 hafta boyunca içtim. Sonra PSA seviyem 3’e kadar düştü. Kendimi oldukça iyi hissetim. Geceleri tuvalete 3-4 sefer çıkarken 1 sefer çıkmaya başladım” şeklinde konuştu.

(ALI-

