Arının soktuğu kişi öldü - KASTAMONU

- Arının soktuğu kişi öldü - Bahçe ve arılıktan görüntüler - Cenaze namazından görüntüler - Köy sakinlerinden Mustafa Karaçam'ın açıklaması Kastamonu 'da arının soktuğu kişi öldüKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Azdavay ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.Seda köyünde yaşayan Abdullah Hanife'yi (60), bahçedeki kovanlarına bakarken arı soktu.Eve geldiğinde rahatsızlanan Hanife, ambulansla Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hanife, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hanife'nin cenazesi, Seda köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Köy sakinlerinden Mustafa Karaçam, AA muhabirine, Hanife'nin telefonla arayarak arılarının dağılması nedeniyle yardım istediğini söyledi.
Yanına gittiğinde birkaç arının soktuğunu söylediğini belirten Karaçam, "Hastaneye götürmek istediğimizde bir şikayeti olmadığını belirterek gitmedi. Bir süre sonra mide bulantısı başlayınca ambulans çağırdık. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı." dedi.