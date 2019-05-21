Arifiye'deki silahlı kavga güvenlik kamerasında - SAKARYA
- Olay anı güvenlik kamerası kaydı SAKARYA (AA) - Arifiye ilçesindeki çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 2 kişi yaralandığı olayın silahlı kavganın güvenlik kamerası kaydında, yaralıların bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu iki polis memuru hafif yaralanmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
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