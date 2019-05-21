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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Arifiye'deki silahlı kavga güvenlik kamerasında - SAKARYA

Arifiye'deki silahlı kavga güvenlik kamerasında - SAKARYA

- Olay anı güvenlik kamerası kaydı SAKARYA (AA) - Arifiye ilçesindeki çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 2 kişi yaralandığı olayın silahlı kavganın güvenlik kamerası kaydında, yaralıların bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu iki polis memuru hafif yaralanmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polis Memuru Silahlı Kavga Kamera Güvenlik Kamerası Pompalı Tüfek 

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