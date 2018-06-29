Arı sokan sürücünün kullandığı akaryakıt tankeri devrildi - NİĞDE
- Devrilen tankerden detaylar - Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarından detay - İtfaiye ekiplerinden detay - Yola saçılan akaryakıttan detay - Köpük ve su sıkılmasından detayArı sokan sürücünün kullandığı akaryakıt yüklü tanker devrildiNİĞDE (AA) - Niğde 'de arı tarafından sokulan sürücünün kullandığı akaryakıt yüklü tanker devrildi.Recep Kural'ın kullandığı 38 LZ 300 plakalı akaryakıt yüktü tanker, Adana - Niğde karayolu Sazlıca kavşağında devrildi.Araçta baygın halde bulunan Kural, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kural'ın, seyir halindeyken arı sokması sonucu arı zehrine karşı alerjisi bulunduğu için bayıldığı, kazanın bu nedenle meydana geldiği öğrenildi.Bu arada, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yola ve tarlaya saçılan akaryakıtın alev almasına karşı köpük sıkıp yolu temizledi.