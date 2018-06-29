Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Arı sokan sürücünün kullandığı akaryakıt tankeri devrildi - NİĞDE

Arı sokan sürücünün kullandığı akaryakıt tankeri devrildi - NİĞDE

- Devrilen tankerden detaylar - Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarından detay - İtfaiye ekiplerinden detay - Yola saçılan akaryakıttan detay - Köpük ve su sıkılmasından detayArı sokan sürücünün kullandığı akaryakıt yüklü tanker devrildiNİĞDE (AA) - Niğde 'de arı tarafından sokulan sürücünün kullandığı akaryakıt yüklü tanker devrildi.Recep Kural'ın kullandığı 38 LZ 300 plakalı akaryakıt yüktü tanker, Adana - Niğde karayolu Sazlıca kavşağında devrildi.Araçta baygın halde bulunan Kural, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kural'ın, seyir halindeyken arı sokması sonucu arı zehrine karşı alerjisi bulunduğu için bayıldığı, kazanın bu nedenle meydana geldiği öğrenildi.Bu arada, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yola ve tarlaya saçılan akaryakıtın alev almasına karşı köpük sıkıp yolu temizledi.

Polis Karya Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı