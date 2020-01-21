Ardıl Barajı doldu taştı

-baraj sularından görüntüler

-taşan sulardan detaylar

-Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun röp.

-arşiv görüntüler



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan Ardıl Barajı bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle duldu taştı.Araban ilçesi Köklüce mahallesinde bulunan ve bölgede yaklaşık 3 aydır belli aralıklarla devam eden sağanak yağışlar Ardıl Barajını tamamen doldurdu. Tamamen dolan ve baraj gövdesini aşan sular, tahliye kanalları ile boşaltılıyor.Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun barajın tamamen dolmasının çiftçiyi sevindirdiğini belirterek, "Yaklaşık 3 ay önce aralıklarla yağmaya başlayan sağanak yağışlar, Ardıl Barajı gölünü suyla doldurup taşırdı. 2020 yılı hasat döneminde baraj bölgesindeki 25 bin 730 dekarlık tarım arazisinde çiftçilerimiz, bu barajdan alacakları su ile tarımını yaparak, kuraklık endişesi yaşamayacak. Bu yıl geçen yıllara oranla daha bol verimli ve kazançlı bir hasat dönemi geçirecek inşallah. Ardıl Barajı ile Araban Ovası’nın bir kısmı olan 25 bin 730 dekarlık alanda geçen yıl sulu tarıma başlandı. Bu yılda devam edilecek" diye konuştu.

Kırkgöz su kaynağı üzerine inşaatı yapılan baraj 21 milyon 865 bin TL'ye ihale edilirken, silindir sıkıştırılmış beton ile inşa edilmişti. Gövde hacmi 200 bin metreküp olan barajın temelden yüksekliği ise 54 metreyi buluyor. Baraj gölünde depolanacak olan 15,3 hacimde su ile Araban Ovası’nda 25 bin 730 dekarlık tarım arazisinin cazibeli olarak sulanmasına geçen yıl başlanmıştı.



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