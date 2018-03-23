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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Ardahan'da toz bulutu etkili oldu

Ardahan'da toz bulutu etkili oldu

- Çamurla kaplanan araçlardan görüntü - Erol Kayaktürk 'ün konuşmasıDoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı - Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli fırtına ve toz taşınımı bekleniyorARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde kuvvetli fırtına ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneybatısından kuvvetli rüzgar, fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor.Kuvvetli rüzgarın 60 kilometre, fırtınanın 75 kilometre, kuvvetli fırtınanın ise 90 kilometre hızda eseceği tahmin edilen bölgede söz konusu hadiselerin özellikle Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yaşanacağı öngörülüyor.Yetkililer, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, soba zehirlenmeleri, çatı ve ağaçların devrilmesi gibi muhtemel olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyasında bulundu. Ardahan 'da etkili olan toz bulutları yaşamı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde devam eden sağanak yağışla gelen toz bulutları araçların üzerini çamurla kapladı.Kent sakinlerinden Erol Kayaktürk, toz taşınımının kentte sabahtan beri devam ettiğini belirterek daha önce böyle bir manzara ile karşılaşmadığını söyledi.

Sağanak Yağış Gesi 

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