Ardahan'da sis ve buzlanma kazalara neden oldu

-Sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan TIR

-TIR Sürücüsü ile röp.



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 1 metreye kadar düştü. Özellikle sürücülere zor anlar yaşatan sis ve gizli buzlanma nedeniyle Ardahan genelinde yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İlk kaza, saat 08.30 sularında Ardahan-Kars karayolu Üniversite mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;Üniversite yolunda seyir halinde bulunan 54 H 3679 plakalı TIR'ın sürücüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası metrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik akışı 2 saat boyunca aksamalı olarak polis kontrolünde verilmeye çalışıldı. Kazanın sabah saatlerinde olması, birçok insanın okuluna ve işine zamanında gitmesine de engel oldu. TIR sürücüsü kazaların aşırı sis ve buzlanma nedeniyle meydana geldiğini belirterek, buzlanmaya zamanında önlem almamasından yakındı. Kazalar, trafiği de alt üst etti. 2 saat boyunca Ardahan- Kars karayolunda metrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri ise aşırı buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı. (OY-AT)

