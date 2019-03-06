Ardahan'da şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

-Dua edilmesi

-Cenazenin askerlerin omuzlarında ambulansa taşınması

-Şehit foto



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından, bıçaklanarak şehit edilen uzman çavuş H.Ç.K'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya uğurlandı. Bugün Haliledendi Mahallesinde bulunan Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen olayda, Bağımsız ziyaretçi kabul olarak faaliyet gösteren ön binada cezaevi şoförü olan Fatih Dinç, üst aramalarının yapılmaya başlanmadığı alanda, ziyaretçi kabul bürosunda görevli Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili ile tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada, şoför Fatih D. yanında getirdiği bıçakla Hüseyin Çetin Kuşdili'ni ağır yaraladı. Fatih Dinç daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kuşdili, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kuşdili için bugün akşam saatlerinde tören düzenlendi.

Ardahan Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törene Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Şehit için helallik alınarak, dua edildi. Şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağına sarılı tabut daha sonra askerlerin omuzlarında ambulansa taşındı. Düzenlenen törenin ardından şehit Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesi memleketi Manisa'ya gönderilmek üzere Kars'ta bulunan havaalanına götürüldü.

