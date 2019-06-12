Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan'da heyelan paniği: Araziler yarıldı, evler tahliye edildi

Ardahan'da heyelan paniği: Araziler yarıldı, evler tahliye edildi

- Heyelan sonrası çatlakların oluştuğu araziden görüntü

İsaf Tarım Hayvan 

-- Köy içinde zarar gören evlerden görüntü
-- Evleri zara gören ailelerin taşınma görüntüleri
-- Vatandaşlar ile röportaj
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu zarar gören evler tahliye edildi, yol ve tarım arazilerinde hasar oluştu. Ardahan'ın Posof ilçesi süngülü köyünde heyelan meydana geldi. Zarar gören evlerin boşaltıldığı heyelanda yol ve tarım arazileri de hasar gördü. AFAD ve yetkililer mahallede inceleme başlattı. Evleri tahliye edilen ve geçici olarak yakınlarının yanına yerleşen köylüler devletten yardım bekliyor. Heyelan sonrası evi kullanılmaz hale gelen Halil Yıldız, Suriyelilere verilen değer bizlere verilmiyor diyerek, ''7 gündür evimizin hali böyle ve Kaymakam dışında bir tane yetkili gelmiyor ve Ankara ne kadar uzak ki? Yer, zemin ölçümü için ekip gelmiyor.'' Samanlıklar ve ahırlar zarar görürken; köylüler uyurken toprak altında kalmaktan korktuklarını söyleyerek, '''Evlerimiz oturacak durumda değil. Köyümüz perişan, her bir hayvanımızı farklı yerlere götürdük. Bizlerde komşu köylerde misafir olarak kalıyoruz. Burada korku ve panik içinde bekliyoruz. Devletin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz.'' Boşaltma kararı alınan 50 haneli köyde, köylülerin bir bölümü yayla evlerine taşındı. Kalan ailelerin bir kısmı komşu köylerde misafir olarak kalırken bir kısmı ise Kaymakamlık tarafından okul yurtlarına yerleştirildi. (OY-AT)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı