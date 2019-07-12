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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Ardahan’da dolu...Fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine ve araçlarda hasara neden oldu

Ardahan’da dolu...Fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine ve araçlarda hasara neden oldu

doludan detaylar

Tarım Dolu Yağışı 

-ilçeden detaylar
-röportaj

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan Çıldır ilçe merkezi ve köylerin bir kısmında etkili olan dolu yağışı araçlara ve ekili alanlara zarar verdi. Ani bastıran yağış park halindeki araçların tavan kısımlarında çöküntülere sebep oldu. Ekili alanlarda arpa ve özellikle buğday başaklarını etkileyen yağış önemli ölçüde tahribe sebep oldu.
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