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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı yapıldı - ARDAHAN

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı yapıldı - ARDAHAN

- Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı - Açılıştan ve katılımcılardan görüntüler - Vali Mustafa Masatlı ve ilgililerin okulu gezmesi - Öğrencilerin müzik dinletisi - Vali Mustafa Masatlı'nın konuşması Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı yapıldı - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: - "Bugün yerli ve milli otomobilimizin tanıtımı yapıldı. Bu okulun açılışı da bu açıdan bir kez daha önem kazanmış oldu"ARDAHAN (AA) - Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi'nin yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla açılış programı düzenlendi.
Atatürk Mahallesinde okullar bölgesindeki açılışa, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, diğer yetkililer, öğretmen ve öğrenciler kaldı.Masatlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün ülke ve millet için gurur verici bir gün olduğunu, Ardahan 'daki açılışın ise gururu bir kat daha artırdığını söyledi.

Milli ve yerli aracın gösterimi ve tanıtımının yapıldığını anımsatan Masatlı, şöyle devam etti:"Bugün bilindiği gibi yerli ve milli otomobilimizin tanıtımı yapıldı. Bu okulun açılışı da bu açıdan bir kez daha önem kazanmış oldu. Bilim ve sanat merkezimizi yeni binasına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2016'da kurulan bu okul, 3 derslikte 5 öğrenciye hizmet veriyordu. Bugün 15 derslik, 38 öğrenciye ulaştı. Burada yetişen çocuklarımız Türkiye'de bilimle uğraşacak, yani Silikon Vadisi'nde çalışabilecek düzeye gelecek çocuklarımızdır."Söz konusu okulun yeni binasına taşınması için 500 bin lira harcandığını anlatan Masatlı, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yatırım olduğunu dile getirdi.Zeki ve çalışkan çocukları geleceğe hazırlamanın derdinde olduklarını vurgulayan Masatlı, "Elmas ve pırlantaların yer altında durmasının bir anlamı yok. Bu bölgemizde eğitim gören çocuklarımız zeki. Onların değerlendirmek istiyoruz. Burada eğitim görenler Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda katkı sağlayacaklar. Türkiye'yi her alanda farklı noktalara taşıyacaklar." dedi.
Öğrencilerin müzik konseri ile program sona erdi.

Açılış Töreni Pırlanta Öğretmen Kullar Öğrenciler 

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