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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Kar yağışı sonrası araçlarını temizleyen taksici esnaf

Yağan Kar Yağışı 

-İş yerinin önünü temizleyen vatandaş
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( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.
Ardahan'da bu yıl kış boyunca beklenen ve bir türlü yağmayan kar, akşam saatlerinde yağmaya başladı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.Geçen yıla göre karın iki ay geç yağdığını söyleyen Güven Karaçam, ''Uzun zamandır Ardahan'a kar yağmıyordu. Geç kaldı ama olsun. Kar yağışıyla birlikte mutlu oluyoruz, Ardahan'a kar yakışıyor'' dedi.
Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
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