Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Arazi de yangın çıktı, başkanın makam aracı da kül oldu

Arazi de yangın çıktı, başkanın makam aracı da kül oldu

OLAY YERİNDEN DETAY

Belediye Başkanı İtfaiye Aracı Makam Aracı Trol 

-EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ
-VATANDAŞLARIN YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMASI
-EKİPLERİN ÇALIŞMASI
-YANAN OTOMOBİLDEN DETAY

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir beldede ekili alanda çıkan ardından araziye sıçrayan yangın güçlüklü kontrol altına alındı.2 bin dönüm alanın zarar gördüğü yangında belediye başkanının makam aracıda kül oldu. Yangın, merkeze bağlı Mollakendi Beldesi Doğankuş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ekinlerin tutuşmasıyla büyüdü. Bölgede rüzgar nedeniyle ekili alanda çıkan yangın kuru otlar ile samanların bulunduğu boş araziye de sıçrayınca büyüdü.Yangın nedeniyle Elazığ Belediyesi'nden 8, çevre belde ve kurumlardan ise 4 itfaiye aracı ile tedbir amaçlı UMKE, 112, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Büyüyen yangına ilk başta traktör ve iş makineleriyle müdahale edilirken olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de müdahil oldu. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen kontrol altına alındı. Yangına nedeniyle olay yerine gelen Mollakendi Belediye Başkanı Muhammet Enis Doğan’ın arabası da alevler arasında kalarak kül oldu. Yaklaşık 2 bin dönüm arazinin yandığı olayda, başkanın makam aracının yanı sıra 2'de römork ile bahçeler ve ağaçlar zara gördü. Öte yandan olay yerinde hazır bulunan UMKE ve AFAD ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ilk yardımda bulundu. Yangınla ilgili bilgi veren köy sakinlerinden Erol Avcı,yarım saat içerisinde rüzgarın etkisiyle tüm köyü yangının sardığını samanlar ve bahçelerinde zarar gördüğünü aktardı. Olay yerine giden Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu bilgi alırken, herhangi bir can kaybının olmadığını aktarıldı. (MK-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı