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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı - ORDU

Arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı - ORDU

- Arazi anlaşmazlığı kavgası - 4 yaralı - Hastanenin önünde toplanan kalabalıktan detaylar - Yaralıların getirilişinden detaylar - Yaralılardan detaylar Ordu 'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralıORDU (AA) - Ordu 'nun Gölköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde Güner A. ile akraba oldukları Cihat Ç. Cengiz Ç. ve Ferdi Ç. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.Kavganın büyümesi üzerine taraflar tabanca ve tüfekle birbirine ateş açtı. Olayda 4 kişi vurularak yaralandı.Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bu sırada ambulanstan indirilen yaralılardan birinin "Bu iş artık kan davası meselesi oldu" demesi dikkati çekti.Öte yandan polis ekipleri, yaralıların getirildiği Ordu Devlet Hastanesi önünde gerginlik yaşanması üzerine önlem aldı.

Kan Davası Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga Alabalık Polis Ekipleri 

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