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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Aranan şüphelilere yönelik operasyon - HATAY

Aranan şüphelilere yönelik operasyon - HATAY

- İskenderun Adliyesi - Şüphelilerin adliyeye çıkarılması Hatay 'da aranan şüphelilere yönelik operasyonHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden K.İ, Y.Ö. ve M.O'yu gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hapis Cezası 

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