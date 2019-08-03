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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı ele verdi

Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı ele verdi

intihara kalkışan şüphelinin hastaneden ambulansa alınması

İlk Müdahale Yıldızlı İntihar Girişimi Animasyon Saldırı 

-Antalya'ya sevk edilmesi

( ANTALYA -ÖZEL) - Manavgat’ta bir otelde animasyoncu olarak çalışmaya başlayan ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan arandığı belirlenen şüpheli, jandarmayı kapısında görünce intihar girişiminde bulundu ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde işe başlayan ve aranma kaydı bulunan bir şahıs, kaldığı otelde jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendisine kesici aletle zarar verdi. Edinilen bilgiye göre M.O.Ö. isimli bir şahıs, 2 gün önce Çolaklı turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde animasyon ekibinde çalışmaya başladı.
Otel yetkililerinin şahsın işe başlamasını Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bildirmesinin ardından yapılan UYAP araştırmasında M.O.Ö.'nün İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan arandığı belirlendi. Şüpheliyi gözaltına almak için jandarma ekipleri, şahsın diğer animasyoncularla birlikte kaldığı otel içerisindeki bölüme gelerek 'açın kapıyı jandarma' dedi.
Uyarılara cevap verilmeyince jandarma kapıyı açıp içeri girdi. Banyoda kanlar içinde yerde bulunan M.O.Ö.'ye ilk müdahaleyi jandarma yaptı. Kendisine kesici aletle zarar verdiği öğrenilen şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan şüpheli daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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