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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Aranan kişilere yönelik operasyon - HATAY

Aranan kişilere yönelik operasyon - HATAY

- Zanlıların polis aracından indirilişi ve adliyeye sevk Hatay 'da aranan kişilere yönelik operasyon - Operasyon kapsamında ikisi cezaevi firarisi 11 kişi yakalandıHATAY (AA) - Hatay 'da bazı suçlardan aranan ve aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "cinayet", "hırsızlık", "uyuşturucu", "gasp" ve "yağma" gibi suçlardan arananlar ile cezaevi firarilerine yönelik çalışma başlattı.Ekipler, bu kapsamda, merkez Antakya ilçesindeki 15 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ikisi cezaevi firarisi 11 kişi yakalandı.

Polis Aracı Uyuşturucu Akalan Hırsız Cinayet 

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